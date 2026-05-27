Валиуллин – о Билялетдинове: его польза незаменима, это глыба хоккея, таких людей немного

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о многократном чемпионе мира, экс-тренере казанской команды Зинэтуле Билялетдинове. Сейчас специалист занимает должность советника в «Ак Барсе».

«Зинэтула Билялетдинов? Кто бы что не говорил, мы считаем, что это легенда хоккея клуба и он большую работу проделал, чтобы наш клуб вышел на эти роли, сколько кубков выиграл.

Его польза незаменима, это глыба хоккея, и он даёт много советов, к которым надо прислушиваться. Таких людей немного», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина-2026, проиграв «Локомотиву».