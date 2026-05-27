Валиуллин — о Харте: нам сказали, что в Европу он не поедет и будет ждать решения суда

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о вратаре «Вегас Голден Найтс» Картере Харте. Ранее сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в услугах 27-летнего канадца, выигрывавшего серебряные медали на чемпионате мира — 2019.

«У нас вратари сильнее были, чем Картер Харт. На самом деле, когда зимой мы общались, у них как раз были суды, разговаривали с его представителем. Нам сразу сказали, что он будет ждать решения, каким бы оно ни было, и в Европу не поедет.

Евгений Дадонов? Есть совокупность разных факторов, таких как контракт, возраст и травмы», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.