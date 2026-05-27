Валиуллин — о Денисенко: интерес оставить его в команде есть, потенциал не раскрыт

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о левом крайнем нападающем казанской команды Григории Денисенко.

«Григорий Денисенко долгое время провёл в Северной Америке, там хоккей немного другой. Вопрос — какие требования были к нему там. Мы ему другую роль предоставили, время на адаптацию могло на весь сезон затянуться.

По матчам видели, насколько это сильный индивидуально игрок, чуть точности добавить в бросках. Надеемся, что следующий сезон, если он останется в команде, а он ограниченно свободный агент, если договоримся. Увидим большее, потенциал не раскрыт, потенциал у него есть, интерес оставить его в команде тоже есть», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.