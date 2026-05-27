Главная Хоккей Новости

Гатиятулин объяснил отсутствие Яруллина в решающих матчах плей-офф

Гатиятулин объяснил отсутствие Яруллина в решающих матчах плей-офф
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие защитника Альберта Яруллина в решающих матчах плей-офф КХЛ этого сезона. В финале турнира «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» (2-4).

«Отмечу тех, кто не попадал в состав, отдельно Альберта Яруллина, он большую роль сыграл в раздевалке, много позитива было от него, лично поблагодарю.

Был непростой сезон, он выбыл из за травмы, мы долго думали. Нет такого, что встали на лыжи — и один состав у нас. Вы знаете наш подход, за счёт чего выбираем ребят. С этим составом прошли весь плей-офф, решали самые сложные задачи. Перед каждой игрой думали, в том числе и по Альберту Яруллину, он был готов играть, мы проводили анализ каждого матча, состояния команды, решили, что пойдём таким составом», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«У Альберта Яруллина ещё на два года контракт, он наш воспитанник, видим, как он работает, у него было стремление восстановиться к плей-офф, он на месяц-два в итоге быстрее восстановился, будем смотреть», — добавил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

