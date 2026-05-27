Гатиятулин: с самого начала сезона застряли внимание на командном результате

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сообщил, что с начала сезона-2025/2026 казанцы стремились добиться командного результата.

«Отмечу наших лидеров, в том числе и ребят постарше, они не достигли своего потолка, многие ребята новые роли приняли и могут ещё расти. Степан Терехов сделал шаг вперёд, оправдал доверие тренерского штаба, мы смотрим на него как на игрока, он двигается, новые цели, направление. Задача каждого тренера – раскрывать потенциал каждого игрока.

С самого начала сезона мы заостряли внимание на командном результате, непривычно было многим ребятам, в других командах у них было больше игрового времени, но вся работа шла на общекомандный результат, в каком составе мы пойдём в плей-офф. И даже те, кто не играл в плей-офф, хочу отдать им должное, это был непростой момент, но они были в тонусе, все тренировки проводили с нами, ребята проявили себя как профессионалы», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.