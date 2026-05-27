Гатиятулин – о Евсееве: всё в руках Никиты, у всех есть шанс проявить себя

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о оценил игру защитника Никиты Евсеева, который провёл сезон-2025/2026 в аренде в «Амуре».

«С Никитой Евсеевым мы знакомы, он провёл предыдущий сезон у нас, начало было немного не таким как мы ожидали, но он перестроился, изменил подход, мы готовили его к плей-офф, но травма не дала ему и нам понять его настоящий уровень в КХЛ.

В аренде в «Амуре» по возможности за ним следили, смотрели, он сделал шаг вперёд и сейчас возвращается, не так давно разговаривали с ним, как всегда я говорю – всё в руках Никиты, у всех есть шанс проявить себя», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.