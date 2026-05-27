Торторелла назвал игрока «Вегаса», которого был готов убить во время игры с «Колорадо»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о нападающем своей команды Коуле Смите по итогам четвёртого матча 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас» обыграл «Колорадо Эвеланш» 2:1. Смит забросил победную шайбу в этой встрече. Счёт в серии — 4-0.

«Я рад за Смитти. Я планировал его убить, потому что он многовато фолил, но я рад за него», — приводит слова Тортореллы журналист Ханна Киркель в социальной сети X.

В финале Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» сыграет с победителем пары «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс». Команда из Роли ведёт в серии со счётом 2-1.