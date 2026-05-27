Сергей Самсонов: Торторелла многое сделал, чтобы вывести «Вегас» в финал Кубка Стэнли

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался о главном тренере Джоне Торторелле. В ночь с 26 на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас» обыграл «Колорадо Эвеланш» 2:1. Счёт в серии — 4-0. Торторелла возглавил «Вегас» за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата НХЛ, сменив на этом посту Брюса Кэссиди.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42     2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15     2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57    

«Возможно, это неординарное решение. Конечно, можно только догадываться, почему оно было принято, для этого надо быть внутри организации. Но, видимо, «Вегас» знал, что делал. Там хорошая команда, её нужно было перезагрузить, и Торторелла многое сделал, чтобы привести её к финалу Кубка Стэнли», — приводит слова Самсонова ТАСС.

