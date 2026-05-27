Сергей Самсонов: Торторелла многое сделал, чтобы вывести «Вегас» в финал Кубка Стэнли

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался о главном тренере Джоне Торторелле. В ночь с 26 на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арена» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас» обыграл «Колорадо Эвеланш» 2:1. Счёт в серии — 4-0. Торторелла возглавил «Вегас» за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата НХЛ, сменив на этом посту Брюса Кэссиди.

«Возможно, это неординарное решение. Конечно, можно только догадываться, почему оно было принято, для этого надо быть внутри организации. Но, видимо, «Вегас» знал, что делал. Там хорошая команда, её нужно было перезагрузить, и Торторелла многое сделал, чтобы привести её к финалу Кубка Стэнли», — приводит слова Самсонова ТАСС.