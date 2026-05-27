Главная Хоккей Новости

«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Николаевым

«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Николаевым
Пресс-служба «Сочи» объявила о продлении контракта с защитником Ильёй Николаевым. Новое соглашение рассчитано на два года.

«Сочи» продлил контракт с Ильёй Николаевым. Защитник «Сочи» Илья Николаев подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на два года. В нынешнем сезоне Илья провёл 50 матчей за нашу команду и набрал 11 (1+10) очков», — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Сочи» завершил сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги на 11-м месте в турнирной таблице Конференции «Запад». Команда одержала 16 побед и потерпела 42 поражения в 68 матчах.

