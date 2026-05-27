Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Большое искусство тренера». Гуськов — о Бобе Хартли во главе «Локомотива»

«Большое искусство тренера». Гуськов — о Бобе Хартли во главе «Локомотива»
Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о возглавлявшем «Локомотив» Бобе Хартли. Под руководством канадского специалиста железнодорожники выиграли Кубок Гагарина — 2026.

Боб Хартли недавно говорил, что не собирался возвращаться с пенсии, трижды отказывал Яковлеву, когда он ему звонил, но на четвёртый раз уговорил его возглавить «Локомотив». Как человек, знающий президента клуба, представляете, как он убедил вернуться в хоккей человека, тремя годами ранее заявившего, что заканчивает с тренерством?
— Не смогу ответить на этот вопрос. Знаю лишь, что у Юрия Николаевича богатый лексикон и он умеет убеждать людей. Но думаю, что в данном случае это осталось между ним и Хартли. Главное, что это сработало. Много говорят, что это достигнуто на багаже Игоря Никитина, который год назад привёл «Локомотив» к первой победе в Кубке Гагарина. И с одной стороны, да, состав остался почти тот же, но здесь большое искусство тренера — не разрушить то, что хорошо работало до тебя, и привнести те свои наработки, которые усилят команду. Боб с этим отлично справился, — приводят слова Гуськова «Известия».

Материалы по теме
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android