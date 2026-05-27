«Большое искусство тренера». Гуськов — о Бобе Хартли во главе «Локомотива»

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о возглавлявшем «Локомотив» Бобе Хартли. Под руководством канадского специалиста железнодорожники выиграли Кубок Гагарина — 2026.

— Боб Хартли недавно говорил, что не собирался возвращаться с пенсии, трижды отказывал Яковлеву, когда он ему звонил, но на четвёртый раз уговорил его возглавить «Локомотив». Как человек, знающий президента клуба, представляете, как он убедил вернуться в хоккей человека, тремя годами ранее заявившего, что заканчивает с тренерством?

— Не смогу ответить на этот вопрос. Знаю лишь, что у Юрия Николаевича богатый лексикон и он умеет убеждать людей. Но думаю, что в данном случае это осталось между ним и Хартли. Главное, что это сработало. Много говорят, что это достигнуто на багаже Игоря Никитина, который год назад привёл «Локомотив» к первой победе в Кубке Гагарина. И с одной стороны, да, состав остался почти тот же, но здесь большое искусство тренера — не разрушить то, что хорошо работало до тебя, и привнести те свои наработки, которые усилят команду. Боб с этим отлично справился, — приводят слова Гуськова «Известия».