«Амур» подписал новый контракт с Дамиром Шаймардановым

Пресс-служба «Амура» объявила о продлении контракта с вратарём Дамиром Шаймардановым. Новое двустороннее соглашение рассчитано на один год.

«Полный комплект. Дамир Шаймарданов остаётся в Хабаровске. Вратарь подписал однолетний двусторонний контракт с «Амуром». Новый сезон станет для вратаря третьим в Хабаровске. Шаймарданов дебютировал в КХЛ за «тигров» в сезоне-2024/2025. Всего вратарь провёл 28 матчей (один из них на ноль) с процентом отражённых бросков 91,4», — сказано в сообщении пресс-службы «Амура», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «Амур» завершил на девятом месте в турнирной таблице Конференции «Восток».