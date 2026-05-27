Главная Хоккей Новости

«Спартак» объявил о подписании нового контракта с защитником Бычковым

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о подписании нового контракта с защитником Романом Бычковым. Новое двустороннее соглашение рассчитано на один год.

«ХК «Спартак» Москва и защитник Роман Бычков подписали новый двусторонний контракт, сроком на один год. В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл за «Спартак» 24 матча в чемпионате и плей-офф, сделав три голевые передачи – также на счету игрока 14 матчей в составе фарм-клуба красно-белых, воскресенского «Химика». За последние два сезона Бычков (181 см, 84 кг) провёл 46 матчей в составе московского «Спартака», всего на счету игрока – 95 матчей в КХЛ и 9 (1+8) набранных очков. Поздравляем Романа с подписанием нового контракта с клубом, желаем нашему защитнику надёжной игры и много побед в системе красно-белых!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

