Гуськов: в «Локомотиве» нет засилья иностранцев — выигрывают в первую очередь свои

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о ярославском «Локомотиве», который выиграл Кубок Гагарина по итогам сезона-2025/2026.

— Вы играли за «Локомотив» в начале и конце 2000-х годов, когда нынешний его президент Юрий Яковлев уже возглавлял клуб. Можете объяснить феномен выстроенной им системы, когда молодёжка часто выигрывает Кубок Харламова, а главная команда, в которой много местных воспитанников, берёт два подряд Кубка Гагарина?

— Это человек, который вложил в клуб душу и сердце. Он находится там не первый год и даже не первое десятилетие. Знает всё изнутри — сам всё это пережил, сам всё это создал. Конкуренция в «Локомотиве» очень серьёзная. Те ребята, которые борются даже между своими школами в Ярославле, потом оказываются в КХЛ. Мы видим, сколько воспитанников клуба играет на высоком уровне. Нет засилья иностранцев — выигрывают в первую очередь свои. Конечно, не надо забывать об Александре Радулове, который лидер команды и в том числе помогает расти местной молодёжи. Но, тем не менее, мы видим преемственность поколений и то, как растет школа «Локомотива». Я думаю, они должны служить примером того, как надо выстраивать систему, — приводят слова Гуськова «Известия».