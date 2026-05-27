Генеральный директор «Югры» рассказал, готов ли клуб выступать в КХЛ

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко заявил, что ханты-мансийский клуб с точки зрения инфраструктуры полностью готов к участию в Континентальной хоккейной лиге.

«С удовольствием [готовы к участию в КХЛ]. Мы когда-то в шутку обсуждали делать переходной турнир — две лучшие команды ВХЛ и две худшие КХЛ — и бороться по спортивному принципу [за право выхода в КХЛ]. Сейчас непростое время для всей страны, для нашего региона, поэтому с требованием Континентальной хоккейной лиги о внебюджетном финансировании сейчас непросто. Мы готовы по всем параметрам», — цитирует Филипенко ТАСС.

С 2010 по 2018 год «Югра» выступала в КХЛ, но была исключена из турнира по итогам рейтинга эффективности клубов. В прошедшем сезоне «Югра» стала обладателем Кубка чемпиона России.