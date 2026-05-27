Джон Торторелла оценил выход «Вегаса» в финал Кубка Стэнли

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. Победный гол в четвёртой игре финала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (2:1, 4-0) забил Коул Смит.

«Я рад за Смита. Вот как продвигаются команды в плей-офф. Ваши звёзды остаются лидерами, но, чтобы дойти до борьбы за Кубок, все игроки команды должны сойтись воедино. Мы все находимся в этом бизнесе, чтобы конкурировать и проходить дальше. Теперь у нас есть возможность побороться за Кубок Стэнли», – цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

Для 67-летнего специалиста это будет второй финал плей-офф НХЛ в карьере. В 2004 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Тампой», в финале победившей «Калгари» (4-3).