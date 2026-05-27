Джон Торторелла оценил выход «Вегаса» в финал Кубка Стэнли
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. Победный гол в четвёртой игре финала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (2:1, 4-0) забил Коул Смит.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42 2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15 2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57
«Я рад за Смита. Вот как продвигаются команды в плей-офф. Ваши звёзды остаются лидерами, но, чтобы дойти до борьбы за Кубок, все игроки команды должны сойтись воедино. Мы все находимся в этом бизнесе, чтобы конкурировать и проходить дальше. Теперь у нас есть возможность побороться за Кубок Стэнли», – цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.
Для 67-летнего специалиста это будет второй финал плей-офф НХЛ в карьере. В 2004 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Тампой», в финале победившей «Калгари» (4-3).
