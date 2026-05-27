«Это особенный момент». Марнер высказался о первом в карьере выходе в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер высказался о первом в карьере выходе в финал Кубка Стэнли. Форвард в прошлое межсезонье перешёл из «Торонто Мэйпл Лифс», где начинал свою карьеру в НХЛ.

«Конечно, это то, о чём мечтаешь с детства. Поэтому, конечно, я очень рад этому. Это был особенный момент. В моей хоккейной карьере были и трудные времена, но я искренне благодарен своей семье, брату, маме и папе, жене, сыну, всем друзьям. Так что да, это был момент, когда я просто выразил свою радость и веселье. Я наслажусь вечером и приготовлюсь к работе. Я всегда верил в себя. Я знаю, что ребята в этой раздевалке тоже верили в меня. Поэтому я просто хотел выйти и сделать то, что мне нравится», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.