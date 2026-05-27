Капитан «Вегаса»: не думал, что мы обыграем «Колорадо» со счётом 4-0 в серии

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун высказался о выходе команды в финал Кубка Стэнли. В финале Западной конференции «золотые рыцари» всухую обыграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-0 в серии.

«Я не думал, что мы выиграем четыре матча подряд с «Колорадо», но, когда у тебя есть шанс добить их, ты должен это сделать. Наша главная цель — выиграть Кубок Стэнли. Нам ещё нужно одержать четыре победы. Мы довольны тем, где находимся, и создали себе условия для борьбы за него», — цитирует Стоуна пресс-служба клуба.

«Вегас» вышел в третий финал Кубка Стэнли за девять лет существования клуба. «Голден Найтс» завоевали пока единственный Кубок Стэнли в истории клуба, уверенно обыграв «Флориду» (4-1) в сезоне-2022/2023.