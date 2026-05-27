«Это тяжело». Кейл Макар высказался о вылете «Колорадо» из Кубка Стэнли
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (1:2, 0-4), которое завершило сезон «лавин».
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42 2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15 2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57
«Это тяжело. На самом деле, подобные поражения каждый переживает по-своему. Ты так много работал, чтобы дойти до этого момента, это, конечно, расстраивает. Но это тяжело, нельзя зацикливаться на том, как мы старались. Как мы уже говорили, я думаю, что иногда мы были разобщены в этой серии», — цитирует Макара пресс-служба клуба.
«Колорадо» стал победителем прошедшего регулярного чемпионата. В первых двух раундах плей-офф «лавины» прошли «Лос-Анджелес» и «Миннесоту».
