«Это тяжело». Кейл Макар высказался о вылете «Колорадо» из Кубка Стэнли

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (1:2, 0-4), которое завершило сезон «лавин».

«Это тяжело. На самом деле, подобные поражения каждый переживает по-своему. Ты так много работал, чтобы дойти до этого момента, это, конечно, расстраивает. Но это тяжело, нельзя зацикливаться на том, как мы старались. Как мы уже говорили, я думаю, что иногда мы были разобщены в этой серии», — цитирует Макара пресс-служба клуба.

«Колорадо» стал победителем прошедшего регулярного чемпионата. В первых двух раундах плей-офф «лавины» прошли «Лос-Анджелес» и «Миннесоту».