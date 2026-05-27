Капитан «Колорадо» Ландеског оценил сухое поражение в серии с «Вегасом»

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (1:2, 0-4), которое завершило сезон «лавин».

«Если разобрать все эти матчи по частям, то все они вызывают разочарование. Как я уже говорил, во многих из них были и хорошие моменты, особенно если посмотреть на второй матч, когда мы вели в счёте, и, конечно же, на третий матч, когда мы вели с преимуществом в три гола, — там тоже было много хорошего, но в конце концов они проходят дальше, а мы нет. Неважно, проиграли мы в четырёх матчах или в семи, это одинаково больно», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.