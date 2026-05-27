Капитан «Колорадо» Ландеског оценил сухое поражение в серии с «Вегасом»

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (1:2, 0-4), которое завершило сезон «лавин».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42     2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15     2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57    

«Если разобрать все эти матчи по частям, то все они вызывают разочарование. Как я уже говорил, во многих из них были и хорошие моменты, особенно если посмотреть на второй матч, когда мы вели в счёте, и, конечно же, на третий матч, когда мы вели с преимуществом в три гола, — там тоже было много хорошего, но в конце концов они проходят дальше, а мы нет. Неважно, проиграли мы в четырёх матчах или в семи, это одинаково больно», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

«Вегас» уничтожил «Колорадо» в финале Запада. Что это означает для НХЛ?
