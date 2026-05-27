Нельсон — о четвёртой игре серии с «Вегасом»: самый разочаровывающий матч плей-офф в жизни

Форвард «Колорадо» Брок Нельсон высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (1:2, 0-4), которое завершило сезон «лавин».

«Боль, разочарование, фрустрация, много всего. Я не думаю, что кто-то в команде сдался заранее. Мы знали, что будет нелегко. Мы столкнулись с хорошей командой, с хорошим вратарём. Мы не смогли сделать своё дело. Это ужасно. Пожалуй, самый разочаровывающий матч плей-офф в моей жизни.

Учитывая наш сезон, то, сколько усилий вложил каждый член команды, чтобы дать нам наилучшие шансы на Кубок Стэнли… Всё так внезапно закончилось, сейчас это кажется нереальным», – цитирует Нельсона пресс-служба клуба.