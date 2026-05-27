«Когда люди говорят обо мне плохо, мне всё равно». Тарасенко высказался о своей карьере

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко заявил, что в нём сомневались после перехода в «Уайлд». Летом россиянин может стать неограниченно свободным агентом. Его зарплата по текущему контракту составляет $ 4,75 млн.

«Так было всю мою жизнь. С 16 лет. Я к этому привык. Когда люди говорят обо мне плохо, мне всё равно. Однажды мне сказали: «Не слушай тех, у кого не спросишь совета». Такие вещи тоже меня мотивируют.

Очень хотел бы вернуться в Миннесоту. Мы с семьёй очень благодарны местным жителям и организации за то, что они сделали переход максимально плавным. Мы встретили много замечательных людей не только в «Уайлд», но и в детском хоккее, нам везде помогали. Нас очень хорошо приняли», – цитирует Тарасенко The Athletic.

34-летний россиянин набрал 52 (25+27) очка за 86 игр в текущем сезоне с учётом плей-офф. Годом ранее у него было 33 очка в 80 матчах за «Детройт».