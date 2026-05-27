Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Молодёжная хоккейная лига назвала лучших игроков сезона-2025/2026

Молодёжная хоккейная лига назвала лучших игроков сезона-2025/2026
Комментарии

Молодёжная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшего сезона-2025/2026 по результатам выборов главных тренеров команд МХЛ.

Лучший вратарь — Николай Никульшин («Локо»);
Лучший защитник — Ярослав Мухранов («Стальные Лисы»);
Лучший новичок — Назар Привалов («Красная Армия»);

Самый ценный игрок чемпионата — Вадим Дудоров («Локо»).

Лучший тренер — Олег Таубер («Локо»). Под руководством Таубера ярославцы с отрывом стали лучшей командой регулярного чемпионата, заняв первые места в Лиге по очкам (105), а также по количеству заброшенных (276) и пропущенных (107) шайб.

Обладателем Кубка Харламова стал ярославский «Локо», в финальной серии обыгравший МХК «Спартак» в шести матчах.

Материалы по теме
«Ярославль захватил российский хоккей». «Локо» и «Локомотив» вошли в историю
«Ярославль захватил российский хоккей». «Локо» и «Локомотив» вошли в историю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android