Молодёжная хоккейная лига назвала лучших игроков сезона-2025/2026

Молодёжная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшего сезона-2025/2026 по результатам выборов главных тренеров команд МХЛ.

Лучший вратарь — Николай Никульшин («Локо»);

Лучший защитник — Ярослав Мухранов («Стальные Лисы»);

Лучший новичок — Назар Привалов («Красная Армия»);

Самый ценный игрок чемпионата — Вадим Дудоров («Локо»).

Лучший тренер — Олег Таубер («Локо»). Под руководством Таубера ярославцы с отрывом стали лучшей командой регулярного чемпионата, заняв первые места в Лиге по очкам (105), а также по количеству заброшенных (276) и пропущенных (107) шайб.

Обладателем Кубка Харламова стал ярославский «Локо», в финальной серии обыгравший МХК «Спартак» в шести матчах.