Легенда «Спартака» оценил сезон для всей системы красно-белых

Легенда «Спартака» оценил сезон для всей системы красно-белых
Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Шалимов оценил сезон для всей системы красно-белых. «Спартак» потерпел поражение в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива» (1-4), МХК «Спартак» и «Химик» уступили в финальных сериях МХЛ и ВХЛ «Локо» (2-4) и «Югре» (1-4).

«Считаю, что сезон для системы «Спартака» получился хорошим, второй год подряд и молодёжная команда, и «Химик» играют в финале. Конечно, жаль, что в этом году не удалось взять золото, но в целом система работает — и работает хорошо. В последние годы был сделан большой шаг вперёд в построении вертикали. Много появляется молодых игроков, своих, спартаковских.

Часто общаюсь с руководством «Спартака», знаю, что будут вносить коррективы и усиливать работу со своими воспитанниками, чтобы как можно больше ребят заиграли в КХЛ. Ждём, конечно, шага вперёд от основной команды», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

