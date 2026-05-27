В ХК ЦСКА рассказали о сроках строительства новой арены клуба

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о сроках строительства новой арены клуба.

— Многие болельщики интересуются, как продвигается строительство нового ледового дворца на Ленинградском проспекте.

— Строительство ледового дворца приходится на непростое время для нашей страны, когда все сражаются и нацелены на СВО. Наша головная компания «Роснефть» в этом плане уделяет огромное внимание вопросу новой арены, патронирует его и развивает наш клуб. Мы строим свой стадион. Возвращение в родной дом запланировано в середине или конце 2028 года. Уверены, что вместе с поддержкой «Роснефти» мы это осуществим, — цитирует Есмантовича пресс-служба армейского клуба.