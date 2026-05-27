Хоккейный клуб «Лада» продлил контракты с четырьмя игроками

Хоккейный клуб «Лада» продлил контракты с нападающими Евгением Грошевым и Владиславом Червоненко на сезон. Новые соглашения нападающего Данилы Дяденькина и защитника Егора Морозова – на два сезона. Все контракты носят двусторонний характер.

Хоккейный клуб «Лада» объявил о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Ранее появлялась информация о финансовых трудностях клуба и возможном переходе команды в ВХЛ. ХК «Лада» начал процесс погашения задолженности по заработным платам.

В прошедшем сезоне тольяттинская команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков за 68 матчей.