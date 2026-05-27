Плющев — о ЧМ-2026: не самое интересное зрелище. Но надо изучать конкурентов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о чемпионате мира по хоккею — 2026. Сборная России не участвует в турнире.

«Не все матчи видел, потому что зрелище не самое интересное. Слишком много команд, которые не соответствуют типу группы, поэтому не впечатляет. Думаю, что канадцы будут лидерами и основными претендентами на золото.

Тем не менее считаю, что надо смотреть хоккей, изучать конкурентов, прибавившихся со стороны некоторых стран, которых ранее мы в упор не видели. Надо видеть тенденцию развития хоккея, куда лучшие команды гребут, как гребут и на что ставят акцент.

К сожалению, у нас присутствует такая эйфория, что мы сами с усами и никого в упор не видим, хотя один из чемпионатов мира мы в трубочку проиграли. Поэтому специалистам важно смотреть на мировых лидеров и вырабатывать систему игры против них», – цитирует Плющева «РИА Новости».