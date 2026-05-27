«Вегас» стал первой командой с 1995 года, обыгравшей лидера регулярки всухую в плей-офф

В ночь с 26 на 27 мая на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Вегас Голден Найтс» победил в серии со счётом 4-0.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2026, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 04:42     2:0 Смит (Коглан, Дауд) – 54:15     2:1 Ландеског (Нечас, Кадри) – 57:57    

«Вегас» стал первой командой с 1995 года, обыгравшей лидера регулярки всухую в плей-офф. В последний раз подобное делал «Нью-Джерси Дэвилз», обыгравший в финале Кубка Стэнли 1995 года обладателей Президентского кубка «Детройт Ред Уингз».

В финальной серии «Вегас» сыграет с победителем полуфинальной пары между «Каролиной» и «Монреалем».

