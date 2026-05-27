Бывший вице-президент «Металлурга»: шансы на возвращение Малкина в Россию всё меньше

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о продлении контракта нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и $ 5,5 млн.

– Не удивлён, что Малкин продлил контракт с «Питтсбургом». Если ему дают такую возможность, Женя не отказывается. Наверное, это продление логично. На год продлил контракт – значит, хочет сезончик поиграть и завершить карьеру. Сейчас приезжать в Россию, соревноваться на наших скоростях с молодыми мальчишками, думаю, смысла никакого нет.

– Думаете, что ближайший сезон для Малкина будет последним в карьере?

– Если он пройдёт этот сезон нормально, без травм, может быть, он ещё поиграет. Но шансы на возвращение в Россию всё меньше и меньше, – цитирует Величкина «Матч ТВ».

В России Малкин ранее играл за «Металлург», он является воспитанником магнитогорского клуба.