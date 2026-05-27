Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ рассказал, какой вратарь может заменить Бобровского во «Флориде»

Инсайдер НХЛ рассказал, какой вратарь может заменить Бобровского во «Флориде»
Комментарии

Инсайдер НХЛ Давид Паньотта заявил, что голкипер Сергей Бобровский может выйти на рынок свободных агентов 1 июля, но его приоритетом будет продление контракта с «Флоридой Пантерз». Этим летом у Бобровского завершается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году.

«Он хочет остаться во «Флориде», я думаю, это его предпочтение. Он хочет остаться там, но, судя по всему, хочет заключить долгосрочный контракт.

Я бы не удивился, если он выйдет на рынок 1 июля, чтобы хотя бы понять, насколько велик спрос на его услуги. Но опять же, его приоритетом будет остаться во Флориде. Я думаю, что «Пантерз», безусловно, хотели бы его сохранить, но в то же время они проведут тщательный анализ и посмотрят, какие другие варианты могут быть доступны, если Боб уйдёт.

Один из игроков, который, я думаю, находится в поле зрения «Флориды» — это Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса», у которого заканчивается контракт. Опять же, приоритет — сохранить Боба, но «Флорида» рассмотрит свои варианты, если это не получится», — цитирует Паньотту The Hockey News.

Материалы по теме
«Безумие, не так ли?» В Америке заговорили об уходе Бобровского из «Флориды»
«Безумие, не так ли?» В Америке заговорили об уходе Бобровского из «Флориды»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android