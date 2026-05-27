Инсайдер НХЛ рассказал, какой вратарь может заменить Бобровского во «Флориде»

Инсайдер НХЛ Давид Паньотта заявил, что голкипер Сергей Бобровский может выйти на рынок свободных агентов 1 июля, но его приоритетом будет продление контракта с «Флоридой Пантерз». Этим летом у Бобровского завершается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году.

«Он хочет остаться во «Флориде», я думаю, это его предпочтение. Он хочет остаться там, но, судя по всему, хочет заключить долгосрочный контракт.

Я бы не удивился, если он выйдет на рынок 1 июля, чтобы хотя бы понять, насколько велик спрос на его услуги. Но опять же, его приоритетом будет остаться во Флориде. Я думаю, что «Пантерз», безусловно, хотели бы его сохранить, но в то же время они проведут тщательный анализ и посмотрят, какие другие варианты могут быть доступны, если Боб уйдёт.

Один из игроков, который, я думаю, находится в поле зрения «Флориды» — это Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса», у которого заканчивается контракт. Опять же, приоритет — сохранить Боба, но «Флорида» рассмотрит свои варианты, если это не получится», — цитирует Паньотту The Hockey News.