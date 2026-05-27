Заслуженный тренер России высказался о продлении контракта Малкина с «Питтсбургом»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о продлении контракта нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и $ 5,5 млн.

«Есть мнение Жени, есть условия, которые он принял, и также есть решение руководства. Если они продлили с ним контракт, значит, считают, что он может помочь команде, мотивировать их, всё-таки он опытный игрок, мастер, и молодые к нему прислушиваются.

Но что будет дальше, говорить сложно. Хоккей – игра контактная, всякое может быть. Вспомните, Овечкин начал сезон сразу c травм. Поэтому далее он сам будет принимать решение относительно своей карьеры, он давно уже не мальчик, не юноша и даже не мужчина, которому требуются советы со стороны», – цитируют Плющева «РИА Новости».