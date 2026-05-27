Роман Ротенберг назвал существенное различие в бизнес-моделях НХЛ и КХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о коммерческих доходах НХЛ и КХЛ.

«Мы шаг за шагом идём к тому, чтобы у нас было больше коммерческих доходов. Сопоставить коммерческие доходы НХЛ и КХЛ на сегодняшний день не так просто, потому что они зарабатывают во многом за счёт телевизионных прав. Вот эта система продажи телевизионных прав, на сегодняшний день у нас в целом её нет. Сама бизнес-модель, она просто иная», – сказал Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову на Rutube-канале.

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах.