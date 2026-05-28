Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин рассказал, когда определится со своим будущим в НХЛ

Александр Овечкин рассказал, когда определится со своим будущим в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда определится со своим будущим в Национальной хоккейной лиге. Контракт россиянина со столичный клубом завершается 30 июня.

«Ещё не решил. Когда определюсь? В июле», — сказал Овечкин в видео на YouTube-канале FONBET.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Вашингтон» не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

Материалы по теме
Овечкин останется в НХЛ или вернулся в Россию навсегда? Главный сериал лета. LIVE
Live
Овечкин останется в НХЛ или вернулся в Россию навсегда? Главный сериал лета. LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android