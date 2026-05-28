Александр Овечкин рассказал, когда определится со своим будущим в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда определится со своим будущим в Национальной хоккейной лиге. Контракт россиянина со столичный клубом завершается 30 июня.

«Ещё не решил. Когда определюсь? В июле», — сказал Овечкин в видео на YouTube-канале FONBET.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Вашингтон» не смог пробиться в плей-офф НХЛ.