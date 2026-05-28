Овечкин высказался о результате финале Кубка Гагарина, упомянув Радулова
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о финале Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» обыграл в серии «Ак Барс» со счётом 4-2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Я болел за красивый хоккей. Понятно, что у меня там и друзья есть и Радулов и Яшкин, но финал получился очень красивым. Радулов, считаю, вытащил «Локомотив» за уши», — сказал Овечкин в видео на YouTube-канале FONBET.
Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» стал четвёртой командой в истории КХЛ, взявшей два подряд Кубка Гагарина.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
03:10
-
02:02
- 27 мая 2026
-
23:55
-
23:35
-
23:10
-
22:35
-
22:10
-
21:40
-
21:10
-
20:45
-
20:15
-
19:55
-
19:40
-
19:00
-
18:40
-
18:10
-
17:45
-
17:15
-
17:15
-
16:45
-
16:20
-
15:59
-
15:50
-
15:46
-
15:22
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:29
-
14:18
-
13:59
-
13:37
-
13:35
-
13:32
-
13:30