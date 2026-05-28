Овечкин высказался о результате финале Кубка Гагарина, упомянув Радулова

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о финале Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» обыграл в серии «Ак Барс» со счётом 4-2.

«Я болел за красивый хоккей. Понятно, что у меня там и друзья есть и Радулов и Яшкин, но финал получился очень красивым. Радулов, считаю, вытащил «Локомотив» за уши», — сказал Овечкин в видео на YouTube-канале FONBET.

Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» стал четвёртой командой в истории КХЛ, взявшей два подряд Кубка Гагарина.