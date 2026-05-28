Овечкин высказался о результате финале Кубка Гагарина, упомянув Радулова
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о финале Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» обыграл в серии «Ак Барс» со счётом 4-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Я болел за красивый хоккей. Понятно, что у меня там и друзья есть и Радулов и Яшкин, но финал получился очень красивым. Радулов, считаю, вытащил «Локомотив» за уши», — сказал Овечкин в видео на YouTube-канале FONBET.

Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» стал четвёртой командой в истории КХЛ, взявшей два подряд Кубка Гагарина.

