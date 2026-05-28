Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Каролина Харрикейнз, результат матча 28 мая 2025, счёт 0:4, 4-й матч 1/2 финала НХЛ 2025/2026

Гол Свечникова помог «Каролине» одолеть «Монреаль». «Ураганы» в шаге от выхода в финал КС
Комментарии

В Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился четвёртый полуфинальный матч Кубка Стэнли сезона-2026, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Гости уверенно всухую выиграли матч со счётом 4:0. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

В составе победителей голами отличились финн Себастьян Ахо, канадцы Джордан Стаал и Логан Стэнковен, а также российский форвард Андрей Свечников.

Российский форвард хозяев Иван Демидов завершил встречу с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пятая игра между командами состоится также на площадке «Харрикейнз» 30 мая.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Александр Овечкин рассказал, когда определится со своим будущим в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android