Гол Свечникова помог «Каролине» одолеть «Монреаль». «Ураганы» в шаге от выхода в финал КС

В Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился четвёртый полуфинальный матч Кубка Стэнли сезона-2026, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Гости уверенно всухую выиграли матч со счётом 4:0. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Харрикейнз».

В составе победителей голами отличились финн Себастьян Ахо, канадцы Джордан Стаал и Логан Стэнковен, а также российский форвард Андрей Свечников.

Российский форвард хозяев Иван Демидов завершил встречу с показателем полезности «-2».

Пятая игра между командами состоится также на площадке «Харрикейнз» 30 мая.