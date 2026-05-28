«Каролина» повторила редкое достижение, покорявшееся лишь шести клубам в истории КС

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 в четвёртом полуфинальном матче Кубка Стэнли сезона-2026 и установила редкое достижение, которое покорялось лишь шесть раз в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Харрикейнз» стали седьмой командой в истории НХЛ, выигравшей все шесть первых выездных матчей со старта плей-офф. Другие команды, которым покорялось данное достижение: «Лос-Анджелес Кингз» (10 игр в 2012 году), «Колорадо Эвеланш» (7 игр в 2022 и 1999 годах), «Нью-Йорк Айлендерс» (7 игр в 1980 году), «Эдмонтон Ойлерз» (6 игр в 1987 году) и бывший клуб «Миннесота Норт Старз» (6 игр в 1981 году).

Отметим, на данный момент за весь розыгрыш Кубка Стэнли коллектив из Роли проиграл лишь в одном из 12 матчей — на своём поле во втором матче текущей серии с «Монреалем».

Пятая игра между командами состоится также на площадке «Харрикейнз» 30 мая.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
