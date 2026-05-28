Вратарь Фредерик Андерсен установил рекорд «Каролины» по «сухим» матчам в плей-офф

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен не пропустил ни одной шайбы в четвёртом матче серии финала Восточной конференции с «Монреаль Канадиенс» (4:0, 3-1). Вратарь отразил все 18 бросков соперника и в третий раз в текущем плей-офф сыграл «на ноль».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

В общей сложности 36-летний датчанин провёл пятый матч «на ноль» в 44 играх в истории Кубка Стэнли за «Каролину» и установил новый рекорд клуба. Андерсен опередил Кэма Уорда, у которого четыре шат-аута в 41 матче за «Харрикейнз» в Кубке Стэнли.

В этом плей-офф Андерсен провёл 12 матчей и одержал 11 побед, пропуская в среднем 1,44 шайбы и отражая 92,8% бросков.

«Каролина» – в шаге от финала НХЛ! Уничтожили «Монреаль» в гостях всего за 3 минуты
