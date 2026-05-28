Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по хоккею — 2026 на 28 мая 2026 года

Сегодня, 28 мая, состоятся четыре матча 1/4 финала чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 28 мая 2026 (время московское):

17:20. Финляндия — Чехия;

17:20. Канада — США;

21:20. Швейцария — Швеция;

21:20. Норвегия — Латвия.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Коллективы, занявшие последние, восьмые места, вылетели в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.