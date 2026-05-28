«Монреаль» установил антирекорд НХЛ по количеству бросков в серии с «Каролиной»

«Монреаль Канадиенс» нанёс всего 43 броска по воротам в последних трёх играх серии с «Каролиной Харрикейнз», установив антирекорд НХЛ по наименьшему количеству бросков за отрезок в три встречи серии плей-офф, сообщает Sportsnet. В то же время «Каролина» произвела 43 броска только в четвёртом матче, выиграв его со счётом 4:0 и поведя в серии 3-1.

В первой победной игре серии «Монреаль» нанёс 22 броска по воротам. В последующих трёх хоккеисты канадского клуба бросили 12, 13 и 18 раз. Общий счёт по броскам в серии после четырёх встреч — 136:65 в пользу «Каролины».

65 бросков «Монреаля» за первые четыре матча серии — второй наименьший показатель в истории Кубка Стэнли. Меньше бросков нанёс только «Сан-Хосе Шаркс» в 1994 году (61).