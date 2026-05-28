Хоккей Новости

«Монреаль» установил антирекорд НХЛ по количеству бросков в серии с «Каролиной»

«Монреаль» установил антирекорд НХЛ по количеству бросков в серии с «Каролиной»
«Монреаль Канадиенс» нанёс всего 43 броска по воротам в последних трёх играх серии с «Каролиной Харрикейнз», установив антирекорд НХЛ по наименьшему количеству бросков за отрезок в три встречи серии плей-офф, сообщает Sportsnet. В то же время «Каролина» произвела 43 броска только в четвёртом матче, выиграв его со счётом 4:0 и поведя в серии 3-1.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

В первой победной игре серии «Монреаль» нанёс 22 броска по воротам. В последующих трёх хоккеисты канадского клуба бросили 12, 13 и 18 раз. Общий счёт по броскам в серии после четырёх встреч — 136:65 в пользу «Каролины».

65 бросков «Монреаля» за первые четыре матча серии — второй наименьший показатель в истории Кубка Стэнли. Меньше бросков нанёс только «Сан-Хосе Шаркс» в 1994 году (61).

«Каролина» – в шаге от финала НХЛ! Уничтожила «Монреаль» в гостях всего за три минуты
