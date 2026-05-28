Канада — США: во сколько начало матча 1/4 финала ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 мая, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Канады и США. Игра начнётся в 17:20 мск. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные Италии и Великобритании заняли последние места в своих группах и покинули элитный дивизион чемпионата мира.

Действующим чемпионом мира является сборная США. Напомним, Россия не играет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.