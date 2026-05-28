Швейцария — Швеция: во сколько начало матча 1/4 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 мая, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Швейцарии и Швеции. Игра начнётся в 21:20 мск. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные Италии и Великобритании заняли последние места в своих группах и покинули элитный дивизион чемпионата мира.

Действующим чемпионом мира является сборная США. Напомним, Россия не играет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.