Хоккей Новости

«Это была не лучшая наша игра». Сан-Луи — о 0:4 в четвёртом матче серии с «Каролиной»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:4, 1-3).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

«Это была не лучшая наша игра. В начале игры нам часто не хватало точности, были потери шайбы. Нелегко отыграться против такой команды. Мы недостаточно двигались, пасовали на игроков, у которых не было свободного пространства. Поэтому мы играли против их прессинга, и это отчасти объясняет результат матча. Просто нужно понимать, что при их стиле игры игрок с наибольшим пространством должен завладеть шайбой, а мы играем недостаточно быстро, когда владеем шайбой. Мы играем недостаточно быстро без шайбы, чтобы обойти прессинг.

Нужно быть психологически сильным. Нужно верить, что мы можем одержать победу в этой серии. Нужно верить, что это действительно возможно. Лично я не сомневаюсь в нашей способности это сделать», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

«Каролина» – в шаге от финала НХЛ! Уничтожила «Монреаль» в гостях всего за три минуты
