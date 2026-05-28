«Это была не лучшая наша игра». Сан-Луи — о 0:4 в четвёртом матче серии с «Каролиной»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:4, 1-3).

«Это была не лучшая наша игра. В начале игры нам часто не хватало точности, были потери шайбы. Нелегко отыграться против такой команды. Мы недостаточно двигались, пасовали на игроков, у которых не было свободного пространства. Поэтому мы играли против их прессинга, и это отчасти объясняет результат матча. Просто нужно понимать, что при их стиле игры игрок с наибольшим пространством должен завладеть шайбой, а мы играем недостаточно быстро, когда владеем шайбой. Мы играем недостаточно быстро без шайбы, чтобы обойти прессинг.

Нужно быть психологически сильным. Нужно верить, что мы можем одержать победу в этой серии. Нужно верить, что это действительно возможно. Лично я не сомневаюсь в нашей способности это сделать», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.