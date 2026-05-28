Капитан «Монреаля» — о серии с «Каролиной»: очень обидно проиграть дома два матча подряд

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки описал атмосферу в раздевалке после поражения в четвёртом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:4, 1-3).

«Конечно, очень обидно приехать домой и проиграть две игры подряд. Мы должны сосредоточиться на пятой игре, мы можем поехать туда и победить, и это даст нам шанс вернуться в серию.

Нужно быть очень настойчивым. У «Харрикейнз» были проблемы в финалах конференций до этого момента в прошлом, и я думаю, что если мы поедем туда, хорошо сыграем и покажем свою игру, мы сможем попытаться посеять ещё больше сомнений в их головах», — цитирует Судзуки пресс-служба клуба.