Капитан «Монреаля» — о серии с «Каролиной»: очень обидно проиграть дома два матча подряд
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки описал атмосферу в раздевалке после поражения в четвёртом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (0:4, 1-3).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

«Конечно, очень обидно приехать домой и проиграть две игры подряд. Мы должны сосредоточиться на пятой игре, мы можем поехать туда и победить, и это даст нам шанс вернуться в серию.

Нужно быть очень настойчивым. У «Харрикейнз» были проблемы в финалах конференций до этого момента в прошлом, и я думаю, что если мы поедем туда, хорошо сыграем и покажем свою игру, мы сможем попытаться посеять ещё больше сомнений в их головах», — цитирует Судзуки пресс-служба клуба.

