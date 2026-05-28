Главная Хоккей Новости

Решение ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям аннулировано

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. В решении указано, что представленные ИИХФ аргументы и отчёты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

Напомню, на последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с ИИХФ. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

