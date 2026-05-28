ФХР дала пояснения к решению об аннулировании недопуска сборной России по хоккею

«Федерация хоккея России и министерство спорта Российской Федерации благодаря совместной работе достигли значительного прогресса на пути возвращения сборной России на международную арену.

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, рассмотрев жалобу ФХР, аннулировал решение Совета ИИХФ от 21 января 2026 года не допускать сборные команды России до соревнований ИИХФ в сезоне-2026/2027 из-за обеспечения безопасности. Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточного количества аргументов для запрета на участие. Представленные ИИХФ отчёты по оценке рисков в сфере безопасности не являются исчерпывающими и содержат лишь общие положения.

Отметим, аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных на турниры ИИХФ. Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента ИИХФ. ФХР продолжит совместную с Минспорта России и Олимпийским комитетом России работу по возвращению наших сборных на международные соревнования», — говорится в официальном заявлении на сайте ФХР.