Дмитрий Губерниев высказался об аннулировании бана России ИИХФ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об аннулировании решения об отстранении сборной России по хоккею.

«Сейчас нас сразу допустят в полуфинал чемпионата мира! Давайте рассуждать логически. Следующий чемпионат мира через год, евротур будет осенью. Сейчас все послушают и сразу нас допустят? Я не уверен. Идёт работа то в одну сторону, то в другую. Если смотреть реально на вещи, то ничего не изменилось. Спасибо им, конечно, но до реальных шагов ещё дело не дошло. Дойдёт — мы все будем счастливы. Хотели бы допустить — взяли бы и допустили, как, например, гимнастов. А это всё какая-то декларация о намерениях, которые не выполняются», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.