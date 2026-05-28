«Почувствовали, что без нас угасают». Каменский — об отмене бана России ИИХФ

«Почувствовали, что без нас угасают». Каменский — об отмене бана России ИИХФ
Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил решение Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея аннулировать недопуск сборных России по хоккею к соревнованиям сезона-2026/2027.

«Хорошая новость! Думаю, надо ещё поработать, чтобы нам разрешили играть. Какое-то движение пошло. Такое решение связано с тем, что все чемпионаты мира и соревнования без сборных России и Беларуси — неполноценные. Сборная России всегда на верхних позициях, всегда к ней большой интерес. Самые красивые игры и самые выдающиеся матчи у нас. Наверное, международные умы прозрели и почувствовали, что без нас они угасают», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Официально
Решение ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям аннулировано
