Вратарь Илья Коновалов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Коновалов присоединился к уфимскому клубу в ноябре 2025 года. На его счету восемь матчей, 88,4% отражённых бросков в регулярном чемпионате и 97% – в плей-офф.

Всего в КХЛ 27-летний голкипер провёл 247 матчей, в которых показал коэффициент надёжности 2,27 с 91,7% отражённых бросков. На счету Коновалова 22 матча «на ноль». В своей карьере хоккеист выступал за «Рязань» (2017/2018), «Локомотив» (2017-2021), «Бейкерсфилд Кондорс» (2021/2022, АХЛ), «Динамо» Москва (2022-2024), «Адмирал» (2024/2025) и «Салават Юлаев».