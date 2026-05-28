Максим Сушинский: если допускают Израиль и США, почему банят Россию?

Чемпион мира Максим Сушинский оценил решение Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея аннулировать недопуск сборных России по хоккею к соревнованиям сезона-2026/2027.

«Давайте подождём. Может, они там протатакали и ничего не отменили (смеётся). Но им уже некуда деваться. Если допускают Израиль и США, почему банят Россию за то же самое? Двойные стандарты. Видимо, весь мир начинает понимать, что невозможно жить в двойных стандартах. Надеюсь, какое-то потепление будет. Мы уже соскучились по международным играм. Ребята — тем более. Они хотят поиграть на чемпионатах мира», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.