Вячеслав Быков отреагировал на отмену бана сборной России от ИИХФ

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на решение Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировать недопуск сборных России по хоккею к соревнованиям сезона-2026/2027.

«Будем надеяться на справедливость и допуск наших ребят к соревнованиям!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие в соревнованиях для российских и белорусских юниоров, в том числе в командных видах спорта. Однако в январе 2026-го Совет ИИХФ продлил санкции в отношении сборных России и Беларуси на сезон‑2026/2027, сославшись на «соображения безопасности».

Материалы по теме
Официально
Решение ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям аннулировано
