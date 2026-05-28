Максим Сушинский назвал главного претендента на победу в Кубке Стэнли

Чемпион мира Максим Сушинский назвал «Вегас Голден Найтс» главным претендентом на победу в Кубке Стэнли. «Золотые рыцари» ожидают соперника по финальной серии, которым станет победитель противостояния между «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

«Честно говоря, очень удивительно, что «Колорадо» проиграл четыре матча «Вегасу» и вылетел. «Колорадо» выглядел очень неплохо, а тут не смогли ничего противопоставить. Думаю, их сломала игра, когда они повели 3:0, а потом умудрились проиграть.

«Вегас» — крупная команда. В «Монреале» и «Каролине» играют мелкие ребята. Здесь преимущество на стороне «Вегаса», но посмотрим», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.